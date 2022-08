"Ho vinto la mia disabilità con la poesia" Il giovane Antonio Pinto ha scritto il libro “Mai arrendersi”

Un ragazzo diversamente abile ha conquistato tutta Italia con la sua poesia. E' il giovane scrittore Antonio Pio Pinto, ha 25 anni, e si definisce poeta dell’amore. Ha scritto un libro biografico dal titolo “Mai arrendersi”, dove parla della sua disabilità.

“Il titolo di questo libro – dice – è la storia della mia vita. Non mi sono mai arreso, ho sempre lottato ed ora sono orgoglioso dei risultati raggiunti. La passione per la scrittura l’ho coltivata fin da piccolo, avevo sei anni quando ho scritto le mie prime poesie.

“Mi piace essere d’esempio – prosegue Antonio – a chi pensa di non avere più la forza di andare avanti. Con volontà e determinazione si può superare ogni ostacolo. C’è stato un tempo in cui anch’io credevo che non sarei riuscito a combinare nulla di buono. E’ stato un momento di debolezza che ho subito cancellato. Ed ora sono contentissimo e commosso di essere arrivato dove volevo. Quindi, dico a tutti: ragazzi non arrendetevi mai! Se ce l’ho fatta io, potete farcela anche voi. Io ho vinto la mia disabilità con la poesia”.