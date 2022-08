Riecco Tamburo: il rapper sannita torna a cantare Un lavoro introspettivo e più "maturo" figlio "di solitudine colmata con la musica"

Riecco Tamburo. Torna la musica del rapper di Zona Ovest, quartiere della periferia di Benevento, uno degli artisti più interessanti del panorama musicale.

Ad anticiparlo è stato proprio il rapper, che ha "autospoilerato" l'uscita imminente del trailer che oggi arriva su youtube anticipando i singoli che usciranno a fine mese.

Un lavoro che, come ha spiegato nasce dalla sofferenza. La sofferenza di due anni scanditi da un virus che ha inghiottito vite, sogni, progetti, amori, passi, rumori e musica. Un dolore diffuso e penetrante che Tamburo narra in video-racconto 'intimo', Réverie, che accompagna il ritorno sulla scena.

"Réverie - spiega Tamburo - è il processo di relazione attraverso cui si struttura la funzione alfa, che è la capacità di rappresentare la realtà, quindi di digerirla e trasformarla in immagini, parole e, perchè no, in musica".

Desocializzazione, oblio, solitudine, ansie, pensieri contrari: così il rapper descrive i due anni di pandemia e di paralisi artistica.

"Mi sono sentito solo, una barca in mezzo alla tempesta - racconta -. Ho avvertito il vuoto intorno a me, vuoto che ho colmato con la musica". Per Tamburo la musica diventa "ancora di salvezza, perduta e ritrovata, un tumulto che scoppia dentro tuo malgrado e ti salva".

Ancora una volta c'è il quartiere, la strada, l'infanzia difficile, la rabbia che trova un argine nella voglia di riscatto che lo ha portato, quest'anno, a laurearsi al Conservatorio Nicola Sala di Benevento con la prima tesi in Italia sull'Hip Hop.

Dal nuovo lavoro musicale emerge, dunque, un artista più introspettivo, profondo, adulto, segnato dagli eventi e dai silenzi.

Oggi l'uscita del trailer che introduce, con un racconto intimo degli ultimi due anni, una serie di singoli che saranno pubblicati a fine agosto.

Un ritorno molto atteso, che segna l'avvio di una fase artistica più matura del rapper diventato voce della periferia di Benevento e delle periferie dell'anima.