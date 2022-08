Al Conservatorio gli incontri studio con Thomas Kelly della Harvard University A Benevento gli studenti della Polonia

Il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento ha ospitato, nei giorni scorsi, le lezioni di Thomas Kelly, research professor della Harvard University (Usa) e docente della Juilliard School di New York. Le lezioni sono state rivolte non solo agli studenti dell’Istituto sannita ma anche a un gruppo di specializzandi del master in “Monodia Liturgica”, che terminerà nel prossimo settembre, organizzato dal Dipartimento di Musica Sacra della Facoltà di Storia e Beni Culturali dell’Università Giovanni Paolo II di Cracovia accompagnati, per l’occasione, dalla responsabile, Susi Ferfoglia.

"Tra i partecipanti, che provengono da tutta la Polonia - spiegano i promotori dell'iniziativa - anche una musicologa del Conservatorio di Vilnius, in Lituania, Marta Kiersk-Witczak direttrice dell’Accademia “Karol Lipinski” dell’Accademia di Musica di Breslavia (Polonia), e Michal Slawecki capo del Dipartimento

di Musica Sacra della Università di Musica “Chopin” di Varsavia. Oltre alle lezioni di Kelly, i partecipanti hanno potuto ammirare le fonti del repertorio liturgico

musicale cha vanno dall’VII al XIII secolo, visionando i manoscritti custoditi nella Biblioteca Capitolare grazie a una visita e all’incontro con monsignor Mario Iadanza. Oltre a Kelly, all’incontro hanno contribuito anche Giulio Minniti, della Universidade Nova di Lisbona, e Luisa Nardini, docente di Musicologia della "Butler School of Music" della University of Texas. Per gli studiosi polacchi, l’appuntamento è stata una preziosa occasione di conoscenza di questi

manoscritti antichi che sono alla base della cultura europea, per i loro legami con la storia. Inoltre, ha rappresentato la possibilità di approfondire la storia della liturgia con tutte le connessioni e gli scambi tra l’Europa Orientale e quella Occidentale. I partecipanti, quindi, visiteranno anche Montecassino e Bari per osservare altri manoscritti completando, in questo modo, il percorso culturale che ha visto Benevento al centro del loro interesse".

E dunque dopo "questo primo contatto tra il Conservatorio “Nicola Sala” con le importanti e prestigiose istituzioni polacche e americane, è emerso il desiderio e la volontà di proseguire nella collaborazione tesa ad approfondire lo studio e la ricerca nel campo delle tradizioni del canto liturgico".