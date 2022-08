A Benevento a spasso nella storia con il Trenino dell'Arte L'iniziativa promossa dal Festival Città Spettacolo

“A Spasso nella storia, un tour tra le bellezze storiche, artistiche e architettoniche del centro storico di Benevento a bordo del Trenino dell’Arte”. E' l'iniziativa organizzata dal Festival “Benevento Città Spettacolo” in collaborazione con gli assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Benevento, la Provincia di Benevento e Sannio Europa.

Tour gratuiti a cui sarà possibile accedere effettuando la prenotazione per far conoscere i siti storici della città in occasione dell'ormai imminente nuova edizione della kermesse.