Lazza, Rhove e Geolier, il trap scatena i giovanissimi Apprezzata la serata in piazza Risorgimento per la 43esima edizione di Benevento Città Spettacolo

Giovanissimi in delirio, ieri sera in piazza Risorgimento per i trapper Lazza, Rhove e Geolier.

Il concerto, che per l'incertezza del tempo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, ha infine appassionato i tantissimi giovani che hanno affollato l'appuntamento. Una serata ormai 'tradizionale' che ha arricchito il cartellone della 43esima edizione di Benevento Città Spettacolo che, nella serata di ieri, ha dovuto riprogrammare alcuni appuntamenti con cambi di orario e location proprio per il temporale del pomeriggio.

Trasferito all’auditorium Sant’Agostino con uno slittamento d'orario «Arie, danze e sinfonie dell’800» con l’orchestra sinfonica internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini.

Questa sera torna protagonista il teatro. Anna Bonaiuto propone «PPP 3%», spettacolo ideato e diretto da Francesco Saponaro su Pier Paolo Pasolini, video a cura di Diego Liguori.

La rassegna si apre però con Piazze d’autore, dove alle 19.30 c’è Francesco Franceschi direttore del reparto di medicina d’urgenza e pronto soccorso dell’ospedale «Gemelli» di Roma ed il presidente dell’Ordine dei medici di Benevento Giovanni Pietro Ianniello.

Spazio poi al premio «La musica a Benevento», premio ideato da Enrico Salzano, chiude «Yes I know» tribute band a Pino Daniele in concerto.

Nel cortile della Rocca dei Rettori (alle 20.30) «La piramide di Malabù», spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli ed in piazza Roma uno spazio di formazione di danza contemporanea con Giselle Marucci e Alessandro Amoroso. E sempre in piazza Roma con inizio alle 22.30 «Multiverse. Quanti cieli ci sono su di noi?» con la Compagnia Balletto del Sannio, ideato e diretto da Seriana Lepore. In piazzetta Vari «Talenti vari» - «Musily Lab in tour» con Cosimo Calicchio e Daniela Hyde Fiorito.