"Galleria che attraversa il Partenio per collegare Valle Caudina ad A16" Mastella: "Appoggio progetto dei Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola"

“La proposta di realizzare una galleria che attraverserà il massiccio del Partenio all’altezza di Cervinara e che sboccherà presso il casello di Tufino, collegando la Valle Caudina all’A16, avrà il mio completo supporto istituzionale”. Lo dichiara il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella.

“Il progetto varato dai Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola rappresenta, considerata la situazione, il modo più celere funzionale per collegare la Valle Caudina, che pure è baricentrica ma paga lo scotto di una Statale Appia oramai congestionata, all’area Nolana e, di conseguenza a Napoli e il suo hinterland. Per quel che mi compete, sarò accanto ai sindaci e agli amministratori: l’iter progettuale - spiega Pellegrino Mastella - va avviato al più presto così come bisogna mettere in piedi una sinergia istituzionale che faciliti il reperimento dei necessari finanziamenti”.

“Si tratta di un’opera strategica e di raccordo che può accorciare in maniera sensibile i tempi di percorrenza su gomma verso Napoli per tutti i cittadini e le imprese che risiedono e insistono su un’area vasta come quella caudina, peraltro la più popolosa del nostro territorio, in attesa del ripristino della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina, che mi auguro avvenga entro la metà del 2026” conclude il consigliere regionale Ndc.

