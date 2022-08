"Per un mondo nuovo di pace e di giustizia. Dedicato a Enrico Berlinguer" Giovedì a Futuridea la presentazione del libro

Nuovo appuntamento a Futuridea: giovedì 1 Settembre, alle ore 17.30, presso la sala convegni di Futuridea presentazione del libro “Per un mondo nuovo di pace e di giustizia. Dedicato a Enrico Berlinguer” di Gianfranco Nappi. Ne discuteranno con l’autore: Anita Biondi (Militante Storica), Carmine Nardone (Presidente Futuridea) e Pietro Folena (Presidente MetaMorfosi). Questo libro è il primo di numerosi volumi

con cui la rivista InfinitiMondi ricorda, per tutto il 2022, il centenario della nascita dello storico segretario del Pci Enrico Berlinguer.

Il libro contiene una lunga premessa dell’autore e una selezione di testi di Berlinguer, che abbracciano il periodo che va dal gennaio 1977, con lo storico discorso al Teatro Eliseo in cui il leader comunista lanciò la parola d’ordine dell’austerità, al dicembre 1983 quando sei mesi prima di essere colpito dall’ictus in Piazza delle Erbe a Padova, in un’intervista per l’Unità, rilasciata a Ferdinando Adornato, Berlinguer ragionava sui rischi e le opportunità della cosiddetta “democrazia elettronica”.