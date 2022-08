In 5mila per Elisa che rilancia: rispettiamo l'ambiente Serata da sold out ieri per la 43esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo

La salvaguardia del pianeta e l'invito a vivere in modo più ecosostenibile. Dal palco del suo concerto a Benevento, in piazza Risorgimento, Elisa ha lanciato il suo messaggio ambientalista. Il Back to the future tour ha incantato il pubblico della 43esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo, diretta da Renato Giordano. Tutto esaurito per l'atteso appuntamento che ha rappresentato l'evento clou del festival 2022.

Oltre 5mila persone hanno partecipato con entusiasmo ed energia allo spettacolo dell'artista friulana che ha regalato chicche speciali: dai grandi successi alle “sue” canzoni preferite, fino ad una versione unica di Hallelujah di Leonard Cohen.

Al centro l'impegno ecologista “Al di là dei partiti e delle idee – ha detto l'artista -tutti abbiamo bisogno di un mondo dove poter vivere e lo stiamo purtroppo distruggendo, ma lui distruggerà noi se non lo rispettiamo. Qualcuno ha detto questo, meglio di me. Una persona speciale, un messaggio speciale”. Così Elisa ha introdotto le parole del Dalai Lama e il suo più profondo insegnamento “sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Intanto stasera appuntamento di chiusura con i «Ricchi e poveri», anche loro a piazza Risorgimento.

La serata si aprirà con «Piazze d’autore» dove Luca De Lipsis presenta il suo ultimo lavoro «Anche gli angeli sorridono. La sanità tra drammi e commedie» in dialogo con Alessandro Cecchi Paone. E sempre in piazza Torre, con inizio alle 23, «l’uomo orchestra» Luca Pugliese. Nel cortile della Rocca dei Rettori (alle 20.30) «Mitinpillole» con la regia di Sandro Mattera e Mariello De Libero e ancora alle 21 «Torquato tante donne», testo della stessa De Libero per la regia di Sandro Mattera, Gianvittorio Fallace e Antonio Di Fede. Per lo spazio danza in piazza Roma l’ultimo appuntamento per la formazione in danza classica con la coreografa Alessandra Celentano. Per i bambini, in piazza Papiniano «Green Pulcinella», magia di burattini e musica con Giorgio Ferraiolo (alle 19 ed alle 20). In villa comunale l’ultimo giorno per divertirsi con «Fantasie di Barbapapà» (inizio alle 17).