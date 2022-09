Giornata dei Castelli: l'apertura tocca a Ceppaloni Ci saranno mostre d'arte, di fotografia e allestiti punti gastronomici con prodotti del territorio

Il castello di Ceppaloni apre come evento principale le Giornate Nazionali dei Castelli in Campania, il 17 e 18 settembre.

Durante entrambe le giornate sarà possibile partecipare a visite guidate che permetteranno di visitare il Castello partendo dal suo suggestivo borgo ed approfondire la storia e l'architettura del monumento con il supporto di studiosi locali. Contestualmente si scopriranno anche le valenze naturalistiche del territorio accompagnati dalle legende che legano Ceppaloni al mito delle “streghe”.

Per l’occasione gli ambienti del Castello ospiteranno mostre d’arte, di fotografia ed esposizione di mobili antichi. Mentre, per gli appassionati del cibo a KM 0, all’interno del Castello saranno predisposti punti gastronomici con piatti a base di tartufo, salumi, olio evo ecc….

Già durante l’Alto Medioevo, Ceppaloni faceva parte di un sistema insediativo diffuso che comprendeva vari casali e l’ex feudo di Barba. Di quest’ultimo, antico centro strategico sulla Valle del fiume Sabato, sopravvivono i ruderi di un fortilizio posto a controllo dello stretto attraverso cui passava la via Antiqua Maiore per Avellino e Salerno che univa l’Appia con la via “Capua o Brutium”. Proprio nello stretto di Barba, secondo la tradizione del luogo, avvenivano i Sabba delle janare– le streghe in dialetto locale – le quali, all’ombra dei secolari alberi di noce, usavano svolgere danze sfrenate e riti satanici fino alle luci dell’alba.

Il programma prevede, oltre alle visite guidate, una tavola rotonda alla quale, dopo i saluti delle istituzioni coinvolte, interverranno storici, esperti di marketing territoriale e tecnici. Tutti gli interventi saranno incentrati sulla valorizzazione del castello di Ceppaloni e sull’esigenza di creare una rete dei siti di interesse turistico e culturale del Sannio Beneventano (ph. Linda Petrella)

Calendario appuntamenti:

ü Sabato 17 settembre, ore 10.00 presso la sala Convegni del Castello,Conferenza “Per una rete dei siti di interesse turistico e culturale del Sannio Beneventano

saluti

· Ettore Carmelo De Blasio – sindaco di Ceppaloni

· Fabio Pignatelli della Leonessa – Presidente Nazionale Istituto Italiano dei Castelli

interventi:

· Arch. Luigi Maglio – Vicepresidente Istituto Italiano dei Castelli – sez. Campania

“l’Istituto Italiano dei castelli in Campania: attività in corso e progetti futuri”

· Dott. Elio Mendillo – Commercialista, esperto di politiche e strumenti di sviluppo locale, Amministratore Delegato Gal Titerno e Referente Tecnico area sperimentazione SNAI Tammaro-Titerno

“il Marketing territoriale per la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici delle aree interne””

· Arch. Francesco Bove, storico, istituto Italiano dei Castelli

“il castello di Ceppaloni ed i castelli del Sannio beneventano: un bilancio”

· Arch. Linda Petrella, Restauro dei Monumenti

“Studi e riflessioni per la valorizzazione del castello, del borgo e del paesaggio, tra conservazione ed accessibilità”

ü Visite guidate gratuite che si terranno sia nel pomeriggio di sabato 17 che nell’intera giornata di domenica 18 settembre orari 10-13 e 16-18