Arcos, taglio del nastro per "Neighborhood" L'esposizione rimarrà aperta fino al 7 gennaio

Inaugurata stamani nelle sale espositive del Museo ARCOS in Benevento la mostra “Neighborhood”, curata da Francesco Creta e promossa dalla Provincia, con Sannio Europa, ed il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. Con il Presidente della Provincia Nino Lombardi le autorità e il Direttore artistico di Arcos Ferdinando Creta.

La mostra espone opere di Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino & Vele, Lucio e Peppe Perone, tutti attivi in Via Varco a Rotondi (AV) e che, dunque, in tempi di “distanziamento sociale” raccontano un’esperienza d’arte di vicinato.

“Neighborhood” resterà aperta sino al 7 gennaio 2023, rispettando i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.