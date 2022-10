Domenica al museo, boom di visite al Teatro Romano con turisti anche dall'estero Creta, già direttore dell'area archeologica: “Iniziativa che funziona anche nelle piccole realtà”

Musei aperti gratuitamente nella prima domenica del mese, è boom di visitatori anche nel Sannio. “Iniziativa che sta funzionando anche nelle piccole realtà”. Ne è certo Ferdinando Creta, già direttore del Teatro Romano di Benevento che all'indomani dell'evento promosso dal Ministero parla di numeri significativi anche per l'importante aree archeologica del capoluogo sannita.

“Grande successo ieri per questa iniziativa non solo a livello regionale nei grandi attrattori come la Caserta”, commenta Creta evidenziando come il Teatro Romando di Benevento abbiamo registrato una “presenza massiccia di visitatori provenienti anche da fuori regione e dall'estero, da Roma come dalla Germania, ma anche dalle province limitrofe. Oltre 340 gli ingressi. Inoltre la giornata di ieri coincideva con l'Appia Day e nel pomeriggio si è svolta anche una visita guidata”.

Anche in questo caso tante le adesioni. Ma la domenica nell'area archeologica sannita è proseguita con una nuova apertura serale con “circa cinquanta visitatori e l'evento 'Letture dell'Iliade' dell'attore Peppe Barile, molto apprezzato ed applaudito dal pubblico presente”.

E dunque, bilancio importante per la prima domenica autunnale di aperture gratuite.

“L'attività continua e l'azione propositiva della direzione regionale musei è tale da rendere questa struttura museale viva, vitale e propositiva”.