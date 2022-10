Obiettivo T, teatro e cultura per sfidare la crisi Presentata, al Mulino Pacifico, la stagione della Solot

Sedici appuntamenti tra teatro e musica per la 29esima stagione di Obiettivo T, la rassegna della Solot compagnia Stabile di Benevento presentata questa mattina al Mulino Pacifico. Si torna in scena nello spazio culturale di via Appio Claudio per riprendere il filo di una storia lunga e importante e sostenere uno dei settori messi maggiormente a dura prova dalla pandemia.

“Ci sono appuntamenti dedicati a varie arti ma minimo comun denominatore degli appuntamenti è la qualità degli artisti presenti. Artisti giovani a cui, come da tradizione nelle nostre stagioni, offriamo una ribalta di prestigio come ancora è la città di Benevento. Abbiamo prosa, cominictà con la consulenza di Giovanni Perfetto, jazz con l'aiuto di Peppe Timbro e il teatro per bambini. Dalla primavera prossima, poi, il cartellone si arricchisce anche con anche cinema e presentazioni letterarie. Finalmente, insomma torniamo dopo il momento buio della pandemia”.

Michelangelo Fetto che dirige la rassegna insieme ad Antonio Intorcia poi commenta con entusiasmo la riapertura del Teatro Comunale “è la notizia più bella dell'anno perchè torna un avamposto di cultura, pensiero e progresso. Spero si aprano presto altri spazi e che la città partecipi alle proposte”.

Il Progetto si compone di quattro sezioni: Jazz Club, Teatro, Tempo di Ridere e Mulino dei Piccoli. Jazz club parte venerdì 14 ottobre con Daniele Scannapieco, venerdì 25 novembre c'è Dario Deidda e venerdì 9 dicembre Daniele Cordisco.

Per il Teatro venerdì 18 novembre “Questa splendida non belligeranza. Una Storia così, poi così e infine così” scritto e diretto da Marco Ceccotti. Venerdì 13 gennaio 2023, Apocalisse Tascabile, Regia Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri (Spettacolo vincitore In-Box 2021). Venerdì 27 gennaio 2023, Le regole del giuoco del tennis di Mario Gelardi. Venerdì 10 febbraio 2023, La Muta Performance a due corpi e più lingue Poesia Orale di e con Wissal Houbabi e Vittorio Zollo. Venerdì 17 marzo 2023, Sconosciuto. In attesa di rinascita scritto diretto e interpretato da Sergio Del Prete. Venerdì 31 marzo 2023, Gemito - l'arte d'‘o pazzo Testo e regia Antimo Casertano. Tempo di ridere presenta venerdì 24 febbraio 2023, Antonio D’Ausilio in Napolentoni e venerdì 17 aprile 2023, Fabian Grutt in Sostanze Gratuite.

E poi quattro appuntamenti per i più piccoli.

E il Comune di Benevento detta la linea “Intendiamo quest'anno, nonostante le difficoltà, puntare sull'arte, sullo spettacolo e sul teatro come forma salvifica di ripresa delle relazioni umane articolate profonde e di un'educazione dei giovani al bello. Ed è quello che questa realtà presenta” ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini.