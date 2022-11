Benevento Città Spettacolo Teatro: così rivive il Comunale Da Siravo a Michele Placido, e poi Travaglio, Mascia e tanti protagonisti per la nuova stagione

Eduardo Siravo, Isabel Russinova, Nello Mascia, Marco Travaglio, Michele Placido. Sono solo alcuni dei protagonisti che calcheranno le tavole del palcoscenico del ritrovato Teatro Comunale Vittorio Emanuele per Benevento Città Spettacolo Teatro. Una winter season del più antico festival cittadino per fare rivivere il teatro Comunale con ben undici spettacoli in programma da novembre ad aprile.

E' stato affidato alle note del violoncello del maestro Gianluca Giganti il saluto per la presentazione della rassegna, in un foyer allestito con una splendida atmosfera. Il Comune di Benevento punta forte sulla cultura e sul rilancio della storica sala di Corso Garibaldi.

Mastella: presto riaprirà anche il Teatro De Simone

“Continuiamo nel lavoro di restituire alla città tanti spazi da anni chiusi” ha detto il sindaco Clemente Mastella annunciando anche la riapertura del Teatro De Simone, dell'Hortus Conclusus e del Parco Verde. “Presto porteremo in consiglio comunale il nuovo assetto della fondazione Città Spettacolo” ha aggiunto. Poi l'invito alle associazioni e a tutte le realtà del mondo dello spettacolo a presentare, entro la fine dell'anno, le proprie proposte per stilare un calendario unitario di eventi che il Comune potrà così promuovere.



L'obiettivo: incentivare la partecipazione e coinvolgere i giovani

Si dice felice di una stagione “ricca e varia di teatro d'autore” l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini che sottolinea anche la necessità del “coinvolgimento dei più giovani e la presenza dei protagonisti del territorio”. “Alimentiamo la cultura con la partecipazione attiva” il suo invito agli spettatori. Ed è proprio il primo cittadino Clemente Mastella ad acquistare il primo abbonamento. “Un cartellone arcobaleno che abbraccia diversi generi e mira a coinvolgere invitando tutti alla partecipazione per far rivivere il Teatro Comunale di Benevento” ha aggiunto il direttore artistico Renato Giordano che ha spiegato che al di là degli appuntamenti già in programma tante altre proposte arricchiranno la sala. “Prezzi popolari e accessibili per permettere a tutti la partecipazione” ha rimarcato.



Il programma della stagione Benevento Città Spettacolo Teatro

Il cartellone prenderà il via sabato 5 novembre (ore 20.45) con Eduardo Siravo Isabel Russinova Gabriella Casali in Il Re Muore Di Eugène Ionesco, regia Maurizio Scaparro.

Venerdì 11 Novembre (ore 20.45) A che servono questi quattrini con Nello Mascia, Valerio Santoro, Salvatore Caruso, Loredana Giordano, Fabrizio La Marca, Ivano Schiavi di Armando Curcio, regia Andrea Renzi.

Venerdì 2 Dicembre (ore 20:45) Lodo Guenzi in Trappola per topi di Agatha Christie, traduzione e adattamento E. Erba, regia Giorgio Gallione.

Venerdì 6 Gennaio 2023 (ore 20:45) “Bruno Racconta e Venturini canta! Napoli, Caruso e altre storie...” regia Salvatore Venturini.

Sabato 4 Febbraio 2023 (ore 20:45) Marco Travaglio in I Migliori danni della nostra vita.

Mercoledì 22 Febbraio 2023 (ore 20:45) Edison Vs Tesla La Luce e l’oblio di Pier Paolo Palma con Eugenio Delli Veneri e Pier Paolo Palma, regia Georgia de’ Conno.

Sabato 4 marzo 2023 (ore 20:45) replica (fuori abbonamento) domenica 5 Marzo - ore 18:00 Michele Placido in La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni, regia Paolo Valerio.

Venerdi 10 Marzo 2023 (ore 10:30) Giovani a Teatro La Passione vien guardando Maschere D’autore di Renato Giordano, consulenza Mimmo Zerella, con Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Pier Paolo Palma, Eugenio Delli Veneri, Renato Giordano, regia Sabatino Barbato.

Mercoledì 15 Marzo 2023 Ore 20:45 Eros Pagni in Enrico IV di Luigi Pirandello, regia Luca De Fusco.

Sabato 1 Aprile 2023 ore 20:45 Money scritto diretto ed interpretato da Roberto D’Alessandro.

Venerdì 28 Aprile 2023 ore 20:45 Claudio Casadio in L’Oreste Quando i morti uccidono i vivi di Francesco Niccolini, illustrazioni di Andrea Bruno, Regia di Giuseppe Marini.