Orchestra Filarmonica di Benevento, sabato al via la nona stagione E' il primo concerto della compagine nel Teatro “Vittorio Emmanuele”

Sabato 19 novembre 2022, alle 19, l’Orchestra Filarmonica di Benevento sarà, per la prima volta dalla sua istituzione, sul palcoscenico del Teatro comunale “Vittorio Emmanuele” del capoluogo sannita. Un concerto significativo per varie ragioni: innanzitutto poiché rappresenta il debutto, nella stessa serata, di due delle più alte cariche dell’orchestra: Beatrice Rana, direttore artistico, nelle vesti di solista al pianoforte e il neo-designato direttore musicale Michele Spotti; in secondo luogo, per la scelta del brano di apertura: la Carmen suite di G. Bizet. Furono proprio queste ad essere le ultime note ascoltate dal pubblico nel lontano 2011 prima della chiusura delle porte del teatro cittadino per oltre un decennio. Un filo rosso ideale, quasi ad esorcizzare quegli anni di vuoto, che si sostanzia nel desiderio di ritrovare ancora tra le mura quella musica intrappolata da troppo tempo, per liberarla e traghettarla verso il futuro, nell’auspicio e nella convinzione che la città di Benevento possa divenire un polo attrattivo di primo ordine per il mondo musicale italiano.



A riprova di ciò la scelta degli altri due brani in programma, capolavori e capisaldi del repertorio sinfonico tout court: la Rapsodia su di un tema di Paganini, op. 43 di S. Rachmaninov che vedrà, come già detto, la solista di fama internazionale Beatrice Rana alle prese con i virtuosismi arditi destinati al pianoforte e un’orchestra

impegnata a rendere manifesto ogni sorta di gioco sonoro e timbrico ideato dal compositore russo; ed infine la Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73 di J. Brahms, molto spesso associata - semplicisticamente per il carattere generale sereno e disteso - alla Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 di L. van Beethoven e in ogni caso contrapposta – se non per tempo di gestazione - alla cupa atmosfera della prima delle sinfonie brahmsiane.