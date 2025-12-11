Ceppaloni: liquidati i contributi per i serbatoi domestici contro crisi idrica Pubblicato un nuovo bando con soglia ISEE più alta per ampliare la platea dei beneficiari

Negli ultimi anni il Comune di Ceppaloni, come gran parte del territorio sannita, ha dovuto affrontare crescenti problematiche legate all’approvvigionamento idrico, con picchi di criticità soprattutto durante i mesi estivi. Le alte temperature, la riduzione delle risorse idriche e i disservizi nella distribuzione dell’acqua hanno causato notevoli disagi ai cittadini, mettendo in evidenza la necessità di interventi strutturali e di misure di sostegno immediate per le famiglie più esposte.

Per rispondere concretamente a queste difficoltà, l’Amministrazione Comunale ha promosso una Misura straordinaria di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di particolare disagio, finalizzata ad affrontare gli effetti della crisi idrica per l’anno 2025. Il bando ha previsto l’erogazione di un contributo di € 300,00 per l’installazione di un serbatoio per acqua potabile ad uso domestico, rivolto ai cittadini con ISEE inferiore a 15.000 euro.

L’assessore Giuseppe Varricchio ha annunciato che i contributi sono stati regolarmente erogati agli aventi diritto. L’Amministrazione comunale esprime particolare soddisfazione e gioia anche per la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico che innalza la soglia ISEE, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e permettere a un numero più ampio di famiglie di accedere al contributo.

Un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel sostenere i cittadini e nel promuovere soluzioni pratiche di fronte a un problema che, negli ultimi anni, ha interessato con sempre maggiore frequenza il territorio creando non pochi disagi.

Con questa misura, l’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione alle esigenze della popolazione e il proprio impegno a garantire un sostegno concreto e tempestivo di fronte alle emergenze idriche, promuovendo al contempo una maggiore sensibilità verso l’uso consapevole e sostenibile dell’acqua, bene prezioso e indispensabile per tutti.