Convenzione Alberti - Ordine avvocati per competenze trasversali e orientamento Obiettivo: realizzare incontro per favorire la cultura del lavoro tra gli studenti

E' stata sottoscritta ieri presso il Tribunale di Benevento, a Convenzione tra l’Ordine degli Avvocati e l’IIS “G. Alberti” di Benevento per la realizzazione di un percorso triennale per le competenze trasversali e l’orientamento. Presenti all’accordo di collaborazione la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento Avv. Stefania Pavone, la Dirigente scolastica dell’Istituto “Alberti” Dr.ssa Silvia Vinciguerra, la referente del PCTO “Le Scienze forensi a scuola” Avv. Monia Palombi, docente di diritto presso il LSSA Forense dell’Istituto “Alberti” ed il Consigliere referente per i progetti alla legalità dell’Ordine degli Avvocati di Benevento Avv. Nicola Covino.

Obiettivo del Protocollo d’intesa è la realizzazione di incontri volti a favorire negli studenti delle ultime tre classi di scuola secondaria superiore la cultura del lavoro, con esperienze di valenza autovalutativa ed attività di reciproco scambio tra l’Istituzione scolastica ed i Professionisti iscritti all’Ordine. I momenti di condivisione teorico-pratica saranno altresì occasione di orientamento ai discenti per le future scelte professionali, relative sia alla professione forense sia alle figure lavorative esecutive che operano nell’ambito degli uffici, pubblici e privati, in vario modo collegati al settore dell’amministrazione della giustizia.