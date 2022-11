Alla Rocca dei Rettori evento in memoria musicisti ebrei massacrati nei lager Domenica 27 nella sala consiliare l’evento “Memoria è. Note di … versi”

l Circolo Manfredi promuove nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, sede istituzionale della Provincia, per domenica 27 novembre 2022 a partire dalle ore 17.30, l’evento “Memoria è. Note di … versi” per onorare la memoria dei Musicisti ebrei rinchiusi, in piena II Guerra Mondiale, nel lager di Terezin e successivamente massacrati a Birkenau.

“Memoria è. Note di … versi” è un incontro che vuole onorare la memoria degli artisti trucidati, ma anche la forza dell’arte e della musica che supera ogni tempo e ogni barriera. L’evento alla Rocca dei Rettori, con il Patrocinio morale della Provincia di Benevento, della Comunità Ebraica di Napoli e del Comitato Terezin 17/10, sarà moderato dalla giornalista Enza Nunziato. Introdotti da Nunzio Castaldi del Circolo Manfredi, si esibiranno i musicisti

Vittorio Coviello, flauto traverso, e Pietro Ciliento, chitarra.