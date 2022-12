Teatro Romano Benevento: a Capodanno ingresso gratis Iniziativa del ministero della Cultura: visite dalle 9 alle 17 e 30

#DOMENICALMUSEO /Il 1° gennaio 2023 cittadini e turisti potranno visitare il Teatro Romano di Benevento gratuitamente. Nel giorno di Capodanno torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dalle ore 9,00 alle ore 17,30.

“In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MIC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui i musei e i parchi archeologici saranno visitati gratuitamente” ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.