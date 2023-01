Arti visive e letteratura da #Apis+ Domani Francesco Sala in collegamento da Londra con “I gelati sono finiti”

Dopo Matteo Innocenti con “Super Futuro” (2022) in programma ieri è atteso un nuovo incontro per declinare arte e letteratura, domani per la mostra collettiva e itinerante “Transpassing. 12 artisti per 3 autori”, visitabile presso la Galleria di arte contemporanea di Benevento #apis+ fino al 5 febbraio 2023. Lo spazio outsider in via Torre della Catena 64 fondato da Marco Victor Romano ospita gli incontri con gli autori coinvolti nel Progetto, gi eventi, gratuiti e aperti al pubblico, vedono anche la partecipazione gli artisti che hanno realizzato la cover del libro in esposizione per una presentazione dei romanzi editi da Transeuropa che mette a confronto le arti della letteratura e quelle visive, dialogo alla base della mostra stessa.

Domani appuntamento alle ore 18:00 – Francesco Sala in collegamento da Londra con “I gelati sono finiti” (2022). Il romanzo fotografa lo sgretolarsi del mito di un Nord ricco, felice e produttivo. L’hinterland di Milano si fa palcoscenico di una crisi economica e di valori che parte da lontano e si rivela irrimediabile, come irrimediabile é la spirale distruttiva che ingoia i protagonisti. Biagio, titolare di una pizzeria sull’orlo del fallimento, schiavo di un consumismo cieco e cialtrone; Yoghi, lavapiatti perseguitato da un passato poco limpido; Giamma, che arrotonda la cassa integrazione mettendo in piedi un piccolo giro di spaccio. Un’altalena fatta di delusioni e speranze, tra il ricordo di un passato spensierato e la durezza di un presente senza speranze.

Durante gli incontri con gli autori, e fino al 5 febbraio 2022, i visitatori potranno ammirare dodici speciali copie rielaborate ad arte per Transpassing ed esposte in Galleria, nonché altrettante opere originali di analoghe dimensioni degli artisti coinvolti: dittici in dialogo tra loro che significano in modo ancora più stretto il legame tra parola e immagine, nonché l’approccio innovativo e l’attenzione per la ricerca condivisi dalla galleria #apis+ e dalla casa editrice Transeuropa.

Protagonisti della mostra sono i romanzi Maverick di D.J.Morgan (alias Davide Quinci, Fiesole (FI), 1980), Super Futuro di Matteo Innocenti (Firenze, 1981) e I gelati sono finiti di Francesco Sala (Voghera, 1982). Gli artisti in mostra sono Alessio Ancillai, Errico Baldini, Gianluca Capozzi, Fabrizio Cicero, Liat Grayver, Orsi Horváth, Gianluca Quaglia, Marco Victor Romano, Germano Serafini, Michele Spina, Zoya Shokoohi, Chiara Zocchi.