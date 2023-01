Madonna della Libera, il coro polifonico di Melizzano incanta il Comunale Le melodie del Natale hanno decretato il successo dell'iniziativa in programma a Benevento

Si è tenuto ieri, presso il Teatro “Vittorio Emanuele” di Benevento il concerto del coro polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano nell'ambito di “InCanto di Natale”, per festeggiare i 40 anni di fondazione della Parrocchia di San Gennaro (BN). Nel teatro, riempito dal calore delle persone, la corale ha eseguito un repertorio di canti che andavano dai classici della tradizione natalizia a quelli di musica sacra e liturgica. Un traguardo importante per la corale che, per la prima volta, ha varcato le porte di un teatro esibendosi con il proprio canto.

Suggestivo è stato ascoltare quelle melodie in teatro, nel tempo di Natale. Un Natale particolare sicuramente, ma che porta con sé il coraggio e la speranza, messaggi che il direttore Marco Rosiello con il suo coro hanno voluto trasmettere. Un ricordo, anche, per il Papa emerito Benedetto XVI e per chi è costretto a lottare ogni giorno per la propria libertà e dignità come in Ucraina.

A conclusione il parroco don Pasquale Maria Mainolfi, facendosi portavoce anche del Sindaco di Benevento, ha ringraziato affettuosamente i coristi sottolineando quanto, il senso di famiglia trasmesso, gli aveva toccato il cuore. Negli eventi che la corale ha vissuto, compreso quello di stasera, sono stati tanti i maestri e i musicisti che si sono esibiti e alternati con la loro musica e la propria voce, ma soprattutto con la loro passione: ai Violini Sergio Fanelli, Maily D'Ambrosio, Debora Bovino, Nella Nero, Alba Paradiso, Eleonora Fonzo, Antonietta Aiello, Alessio di Santo; alla Viola Sara Santillo; ai Violoncelli Luigi Varallo, Giovanni Ceniccola; al Contrabbasso Antonio Cofrancesco; al Clarinetto Leandro Fanelli; gli organisti Antonio Di Luise, Mario Del Vecchio, Silvio Antropoli; il Soprano Simona Tecce; il Soprano Teresa Montaquila; il Mezzosoprano Maria Orsola Vallone; le Voci Soliste del coro Margherita Volpicelli e Lara Lupo.