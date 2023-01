Musica e parole... per non dimenticare La Dante Alighieri promuove il concerto al Museo del Sannio

Il 2 febbraio, alle ore 16.30, nell’auditorium “Vergineo” del Museo del Sannio, la Società Dante Alighieri comitato di Benevento, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale e con l’Istituto Superiore “A. Lombardi” di Airola,

organizza il concerto Musica e parole… per non dimenticare.

La musica è affidata agli allievi del Liceo Musicale “A. Lombardi” di Airola, le parole a alla voce di Peppe Barile.

Il concerto vuole essere un memorial e un messaggio d pace e di libertà così come espresso dalle parole di Liliana Segre: “Per un attimo vidi una pistola a terra, pensai di raccoglierla. Ma non lo feci. Capii che io non ero come il mio assassino. Da allora sono diventata donna libera e di pace”.

Interverranno la presidente della Dante, Maria Felicia Crisci e la dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “A. Lombardi” Maria Pirozzi.