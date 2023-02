Festival Filosofico del Sannio: libertà il tema della nona edizione A Palazzo San Domenico la presentazione del programma

Giovedì, 16 febbraio alle ore 16, presso la sede dell’Università degli studi del Sannio a Palazzo San Domenico si terrà la conferenza stampa per la presentazione del programma del 9° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall'Associazione culturale filosofica 'Stregati da Sophia'; con la collaborazione dell’Università degli studi del Sannio.

Gli incontri si svolgeranno dal 1 marzo 2023 al 12 maggio in presenza e in contemporanea saranno trasmessi on line. Il tema della nona edizione è ” Libertà”. Interverranno: Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio e Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del comune di Benevento.