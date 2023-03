Premio Strega, il 7 giugno la dozzina al Teatro Romano I finalisti della 73esima edizione saranno annunciati il 30 marzo, poi la presentazione a Benevento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ed il coordinatore artistico per le manifestazioni, Renato Giordano, sono lieti di annunciare che anche per l’edizione di quest’anno la Città di Benevento ospiterà la presentazione dei Dodici Candidati e Proclamazione dei Finalisti alla LXXVII edizione del Premio Strega.

L’evento, organizzato dal Comune di Benevento e con la regia di Renato Giordano, si terrà il 7 Giugno 2023 presso il Teatro Romano con ingresso su invito, le cui modalità di ritiro saranno comunicate prossimamente.

Nel corso della serata saranno presentati i 12 titoli, che saranno annunciati il prossimo 30 marzo, candidati al Premio Strega 2023, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e BPER Banca, e saranno annunciati i finalisti che concorreranno al Premio il cui vincitore sarà eletto giovedì 6 luglio nel corso della serata finale presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

La dozzina sarà letta e votata da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura selezionati dagli Istituti italiani di cultura all’estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole.