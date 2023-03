Benevento celebra l'antico Navigium Isidis L'antica festa legata alla dea egizia, signora della città

Rito di tempi lontani, legame con la Benevento romana, descritta come una delle celebrazioni più festose e colorate al mondo. Ricorreva il 5 marzo, quando si riapriva la stagione della navigazione, interrotta durante i mesi invernali in cui era pericoloso viaggiare via mare. Si teneva in quel giorno la grande festa della dea Iside, signora di Benevento. Era il Navigium Isidis, cioè la “Barca di Iside“, che consisteva nel mandare alla deriva in mare un vascello consacrato alla dea per formulare vaticini.

L'antica celebrazione sarà al centro del Family Workshop, in programma oggi pomeriggio al Museo Janua, promosso in collaborazione con gli “Amici Musei del Sannio”. “L’origine della magia…” è un Cultural Workshop Heritage dedicato alle famiglie. La professoressa Paola Caruso dialogherà con i genitori sulla Benevento Egizia coadiuvata dalle proiezioni digitali audio video didattici, sulla la storia del culto di Iside a Benevento.

Il magico mondo delle essenze sarà introdotto da Petronilla Liucci insieme a report esperienziale sull’antico metodo di distillazione. Nasce così nuova modalità in rete di fare marketing museale, attraverso collaborazioni che creano nuovi prodotti turistici identitari. Un viaggio nella “Magia dei profumi e l’incanto degli Amuleti”.