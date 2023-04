Religiosità e misticismo nei lavori di Volpone Il progetto dell'artista sannita in esposizione a Sessa Aurunca

Religiosità e misticismo nel progetto espositivo “Ibidem and Friends” dell'artista sannita Antonio Volpone dedicato ai riti della Settimana Santa che, visto il successo registrato, rimarrà visitabile presso la Galleria Toro Arte di Sessa Aurunca (CE) fino a domenica 16 Aprile.

I Riti della Settimana Santa di Sessa Aurunca sono conosciuti in tutto il mondo e coinvolgono tutto il paese diviso in ben sei Confraternite chiamando sul territorio migliaia di visitatori. Processioni penitenziali, Ufficio delle Tenebre, Cena Domini, Processioni dei Misteri sono riti che attirano fedeli, studiosi e curiosi che arrivano in questo luogo per pregare, studiare, rendere eterna una tradizione. Ma soprattutto riuscire ad interpretare la capacità che ha avuto questo popolo di ridurre la distanza Dio-uomo, rendendo tangibile quel dolore che ha provato un Cristo fattosi uomo, facendosi trasportare al suono cadenzato del Miserere.

In questa atmosfera di religiosità e misticismo, di ritorno alle origini, di riappropriazione di un’identità che resta tale anche se il lavoro ci ha portati altrove ma che ci impone di tornare, si inserisce la decisione di tenere aperta per un’altra settimana la mostra di Antonio Volpone.

“Volpone ha dimostrato sin da subito il suo interesse per il territorio e le tradizioni, riuscendo a raccontare la sua identità in tutto il mondo. Identità che ha raccontato in diversi progetti e appuntenti e che lo hanno visto coinvolto anche nell’interpretare la Settimana Santa di Sessa Aurunca.” Afferma Claudia Grasso, direttrice della Toro Are, e continua “A tal proposito, non potevamo non accogliere l’invito di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo durante le sue sperimentazioni fotografiche qui da noi e che torneranno nel nostro paese per partecipare a questi riti. A tal proposito abbiamo deciso di prolungare l’apertura fino al 16 Aprile”.

Dopo tale data Ibidem and Friends continuerà il suo percorso con una esposizione a Benevento, terra natìa di Volpone, per toccare altri territori magici. Un percorso itinerante in vari Musei e Gallerie.