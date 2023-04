La bacchetta sannita di Pappano per l'incoronazione di Re Carlo III "Una sfida impegnativa, molto bello essere stato scelto"

Come per i settant'anni anche per il momento dell'incoronazione sarà la bacchetta sannita di Sir Antonio Pappano a guidare l'orchestra per l'incoronazione del re d'Inghilterra.

Il prestigioso direttore d'orchestra originario di Castelfranco in Miscano, direttore della gloriosa Royal Opera House di Londra, dirigerà il prossimo il 6 maggio l'Orchestra dell'Incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla nell'Abbazia di Westminster.

''Un programma enorme - ha dichiarato Pappano - dirigo per più di un'ora. Sarà una sfida impegnativa, essere stato scelto è una cosa molto bella''.

Una cerimonia religiosa dal carattere fortemente simbolico e dalla forte connotazione musicale, come da tradizione inglese, secondo il comunicato ufficiale della Corona, ''una serie di stili musicali e di interpreti fonderà tradizione, eredità culturale e aspetto cerimoniale con le nuove voci musicali di oggi, per riflettere il supporto alla musica e alle arti che re Carlo ha garantito durante tutta la sua vita''.