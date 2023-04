Debutta l’OFB juni, l'orchestra giovanile della Filarmonica di Benevento Domani alle 18.30 all'auditorium Tanga

Importante debutto, domani domenica 23 aprile 2023 alle ore 18.30, dell’OFB juni, orchestra giovanile nata in seno alle attività culturali dell’Orchestra Filarmonica di Benevento svolte nell’Auditorium Alfonso Tanga della Spina Verde, presso il Teatro comunale Vittorio Emmanuele. Un progetto ambizioso, che ha come obiettivo quello

di creare una filiera sana e consapevole nel contesto musicale beneventano; solo nello scorso settembre le audizioni per la creazione dell’organico hanno fatto registrare più di 80 partecipanti: giovani talenti locali, ma anche provenienti da fuori regione che si mettono in gioco per migliorarsi, dedicando il proprio tempo allo studio, imparando ad armonizzare la singola tendenza soggettiva con quella degli altri per il raggiungimento di

uno scopo comune, guidati dai tutor e dal direttore d’orchestra Letizia Vennarini - classe 1993. Una scuola di vita nella polis. Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia dei giocattoli, in tedesco nota come Kindersinfonie, di autore incerto, ma semplice e dal carattere gioioso; Morgenstimmung e Anitras Tanz dalla Peer Gynt Suite n. 1 di Grieg e una selezione di danze dalle suite orchestrali della Carmen di Bizet. I brani saranno intramezzati dalla recitazione, affidata a Pierpaolo Palma, di testi appositamente scritti per l’occasione da Maya Martini.

Va ricordato che questa attività, come tutte quelle dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, è inserita in un cartellone che porta la firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico.