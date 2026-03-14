"Il reato di pensare": a Benevento Paolo Crepet Martedi 17 marzo, si terrà il terzo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio

Martedi 17 marzo alle ore 15,00, il terzo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”.

La lectio Magistralis sarà affidata al Prof. Paolo Crepet che relazionerà sul tema: “Il reato di pensare".

"Viviamo nell’epoca che più di ogni altra celebra la libertà e la proclama un diritto assoluto. Eppure qualcosa non torna. Una nebbia sottile, silenziosa, si è insinuata nelle nostre vite: non vieta, non ordina, non punisce. Seduce. E mentre promette tranquillità e benessere ci spinge

verso l’omologazione, spegnendo il pensiero critico, inibendo la creatività e il coraggio di essere diversi. Paolo Crepet mette a fuoco una delle derive più insidiose del nostro tempo: la censura che non arriva dall’alto, ma si infiltra nel quotidiano, nei gesti, nei linguaggi, nelle scelte che non facciamo più. È un conformismo gentile, pervasivo, invisibile, che ci invita a restare nella comfort zone: il luogo dove non si sbaglia, ma nemmeno si cresce".

Introduce e coordina l'incontro Carmela D’Aronzo- Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia".