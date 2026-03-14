Benevento-Foggia, ecco i convocati di Floro Flores I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la sfida con i satanelli

Manca sempre meno al match di domani tra Benevento e Foggia, in programma al Vigorito con inizio fissato alle ore 14:30. I giallorossi sono a caccia di un altro successo per avvicinarsi alla tanto attesa promozione in Serie B. Nessuna sorpresa tra i convocati di Floro Flores, con il tecnico giallorosso che potrà attingere a piene mani dall'intera rosa. Gli assenti sono i lungodegenti Nardi, Simonetti e Ricci, oltre a Mehic che è alle prese con una fastidiosa pubalgia. Per il resto, la Strega ha caricato le batterie dopo il tour de force della scorsa settimana, con l'obiettivo di conquistare la quinta vittoria consecutiva.

Benevento-Foggia, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Prisco, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Mehic, Nardi, Simonetti, Ricci.