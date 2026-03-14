Floro Flores: "Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo vincerle tutte" Le parole del tecnico del Benevento Calcio in vista del match in programma al Vigorito col Foggia

Domani è in programma il match tra Benevento e Foggia, con i giallorossi che puntano a un altro successo per avvicinarsi alla tanto attesa promozione in Serie B. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Floro Flores ha presentato così l'incontro:

Come sta la squadra?

"Siamo reduci da una settimana molto dispendiosa, abbiamo deciso di dare alla squadra due giorni di riposo. Sono tornati più carichi che mai, conoscono il nostro obiettivo è quello che è il primo pensiero. Abbiamo un obiettivo chiaro, non è il momento di essere stanchi. Nessuno mai mi ha detto di esserlo: questo fa capire quanto sia una squadra mentalizzata e vogliosa di stare insieme".

In città c'è entusiasmo, per voi come la state vivendo?

"E' giusto che ci sia questo clima perché noi lo abbiamo creato. Noi non facciamo calcoli, mancano sette partite e vogliamo vincerle tutte. L'obiettivo è ancora lontano, se manca la matematica non possiamo essere contenti. Il nostro calcolo è quello di pensare a un Foggia ferito, reduce da nove sconfitte di fila e che ha voglia di riscattarsi. Non è nei nostri piani fare calcoli o esaltarsi, non abbiamo fatto nulla. La squadra sta dando il massimo, si è creato anche il piacere di fare le partitine tra di noi. Loro non hanno mai pensato all'obiettivo, ma soltanto ad allenarsi come piace a me".

Ci sono dubbi nelle scelte di formazione?

"Tendo sempre a far giocare chi merita, ma devo dire che tutti meritano. Se abbiamo dodici punti di vantaggio è grazie a chi non gioca. Questa è la fortuna di tutti noi, soprattutto perché ti permette di fare il salto di qualità. Stare fuori è difficile, aiutare i compagni ad allenarsi al massimo è un privilegio. Ho qualche dubbio, ma penso che sia normale. Tutti meriterebbero di giocare. Sono contento di ciò che mi stanno dando".

Con il Foggia chiude il suo girone, quali sono i suoi meriti?

"Ho cercato di far stare tutti bene, facendoli lavorare per l'obiettivo. Ho dato una linea e nessuno ha lavorato fuori posto. Ognuno sa ciò che deve fare. Do merito agli altri perché credo che i grandi obiettivi si raggiungano con grandi persone. Se sto raggiungendo un obiettivo, che per me è ancora lontanissimo, è perché ho trovato persone che hanno fame e voglia di riscatto. Voglio portare la nave in porto e stare sul pezzo, cercando di far rendere tutti al massimo. Nessuno è escluso da questo sogno che abbiamo".