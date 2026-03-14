"Territorio giallorosso", Pontelandolfo al Vigorito per Benevento-Foggia Il sindaco Testa: "La Serie B sarebbe un risultato straordinario per tutto il Sannio"

Tra i comuni che hanno aderito a "Territorio giallorosso" e che saranno presenti domani al Vigorito, per il match tra Benevento e Foggia, c'è anche Pontelandolfo. Il sindaco Valerio Testa ha raccontanto con entusiasmo la partecipazione del proprio comune all'iniziativa promossa dal Benevento Calcio: "E' una Iniziativa bellissima, accolta con grande gioia e partecipazione. Un doveroso ringraziamento al presidente Vigorito e al Benevento Calcio. Pontelandolfo ha risposto con entusiasmo: sono stati prenotati 100 biglietti. C’è grande gioia da parte di tutti e la stagione sembra procedere sotto i migliori auspici. L'eventuale promozione del Benevento in Serie B? Sicuramente è una vetrina importante per l’intero Sannio. L’esperienza del Benevento in Serie B e anche in Serie A dimostra che i risvolti positivi possono riguardare l’intero territorio e non soltanto la città. Spingiamo affinché si possa raggiungere questo traguardo straordinario".