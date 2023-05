Con Letture a Palazzo al via Il maggio dei libri a Benevento La rassegna del comune a Palazzo Paolo V

Prende il via domani, 4 maggio alle ore 17, presso la sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, con la lettura e presentazione del romanzo storico “Cuore di donna nel borgo antico” di Michele Ruggiano, la IV edizione della rassegna letteraria “Letture a Palazzo”, nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei libri”, a cui il Comune di Benevento ha aderito anche quest’anno.

A renderlo noto è l’assessore alla Cultura e Biblioteche, Antonella Tartaglia Polcini, che spiega: “Quest’anno, per la prima volta, la rassegna coinvolgerà più luoghi e, in alcuni casi, come nella prima delle puntate dedicate all’anniversario dei bombardamenti del 1943, assumerà le “sembianze” di una “lettura itinerante e condivisa” non soltanto “nei contesti” ma anche “di contesto”. Oltre che presso la sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, ci saranno appuntamenti letterari anche presso la Biblioteca di quartiere del Piccolo Teatro Libertà e i giardini di Villa dei Papi. Colgo l’occasione per ringraziare le associazioni aderenti al Patto locale per la lettura e alcuni autori locali per la collaborazione offerta. In particolare, parteciperanno a questa rassegna, tra i sottoscrittori del patto locale e gli aderenti, il Centro Studi Carmen Castiello, l’A.p.s. “Tanto per… gioco”, la FA.B.A. (Associazione famiglie bambini autistici), l’A.p.s. “Insieme per…”, il preside Michele Ruggiano, la dottoressa Lucia Caruso e l’U.S.E.L.T.E. (Università Sannita dell'Età Libera e della Terza Età), il maestro Luigi Giova, l’Istituto Comprensivo “G. Moscati”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio”, l’Istituto Comprensivo “Convitto- San Filippo” e il Teatro Eidos”.

Il programma di domani sera, dopo i saluti istituzionali del Sindaco, prevede gli interventi dell’assessore alla Cultura e Biblioteche, Antonella Tartaglia Polcini, del professore Nicola Sguera e dell’autore del libro, Michele Ruggiano, accompagnati da letture di brani del testo a cura del Preside Patrevita e note di violino a cura del maestro Giuseppe Morante.

Di seguito il programma completo della IV edizione della rassegna letteraria “Letture a Palazzo”.

- 4 maggio alle ore 17:00, presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, lettura e presentazione del libro “Cuore di donna nel borgo antico” di Michele Ruggiano

- 5 maggio alle ore 16:30, presso presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, lettura e presentazione del libro “Le quattro stagioni a ritmo di Tumpa” di Luigi Giova

- 9 e 10 maggio alle ore 10:00, presso i giardini di Villa dei Papi, lettura drammatizzata della favola “Pinocchio” a cura di Teatro Eidos

- 12 maggio alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Paolo V, laboratorio di lettura condivisa e storyboard “Fiabe in C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa)” a cura della dell’associazione FA.B.A. (Famiglie bambini autistici)

- 13 maggio alle ore 16:00, presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, lettura e presentazione del libro “Educando in danza” di Elena Viti a cura del “Centro studi Carmen Castiello”.

- 15 maggio alle ore 9:00, presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Paolo V, “80° anniversario bombardamenti di Benevento”: visita guidata e lettura condivisa a cura dell’I.C. “G. Moscati”, dell’I.I.S. “Virgilio-Artistico” e l’I.C. “Convitto- S. Filippo”

- 18 maggio alle ore 10:00, presso i giardini di Villa dei Papi, lettura drammatizzata di favole: “Re Artù” a cura di Teatro Eidos

- 19 maggio alle ore 17:00, presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V,

lettura e presentazione del libro “Ti amo da vivere” di Lucia Caruso in collaborazione con U.S.E.L.T.E. (Università Sannita Terza Età)

- 23 e 24 maggio alle ore 10:00, presso i giardini di Villa dei Papi, lettura drammatizzata della favola “La cicala e la formica” a cura di Teatro Eidos

- 23 maggio alle ore 16:30, presso la Sala Antico Teatro e la Sala S. Caterina di Palazzo Paolo V, presentazione del “Catalogo delle chine” e inaugurazione mostra dell’architetto Giuseppe Villani

- 26 maggio ore 17:00, presso la Biblioteca di quartiere del Piccolo Teatro Libertà, lettura drammatizzata “In attesa del silenzio” a cura di A.p.s. “Tanto per gioco…”

- 30 maggio alle ore 16:30, presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, lettura e presentazione del libro “La ragazza che scrive” di Sara Ciafardoni cura dell’A.p.s. “Insieme per…”.