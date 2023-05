La Filarmonica di Benevento torna al Teatro Comunale con Il Barbiere di Siviglia L'Orchestra in scena con il capolavoro rossiniano il 12 e il 14 maggio

Riprendere in mano il filo sospeso e ricucire una storia di bellezza, arte, cultura e passione. E' l'ennesimo ambizioso obiettivo dell'Orchestra Filarmonica di Benevento che per la IX stagione (che porta la firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico) dà spazio alla lirica e sceglie di dare il bentornato al restaurato teatro Comunale con l'ultimo titolo con cui l'aveva salutato. Sarà il capolavoro musicale di Gioachino Rossini ad andare in scena al Teatro Vittorio Emmanuele di Benevento, venerdì 12 maggio (ore 19.30) e domenica 14 maggio (ore 18.00). Presentato questa mattina al Comunale “Il Barbiere di Siviglia” che sarà proposto in un originale allestimento dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, sul cui podio ci sarà il Maestro Marco Alibrando, per la regia di Sergio Vitale, le scene e i costumi di Luca De Lorenzo e la compagine corale «I Cortesi», con Luciano Branno, Maestro del coro.

Il cast di questo nuovo “barbiere di Siviglia” sarà composto dai partecipanti selezionati per la prima edizione di OperaStudio OFB, tenuta dal soprano Rosa Feola e dal baritono Sergio Vitale, due straordinari artisti e raffinati interpreti proiettati verso una prestigiosa carriera internazionale.

“Siamo felici che il Teatro Comunale possa ospitare il 'Barbiere di Siviglia' – ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini -, un'opera che sarà compendio delle capacità dell'Orchestra nella sperimentazione dell'opera studio, lanciando così un messaggio sull'importanza della continua formazione”.

Un grande sforzo come sottolineato da Maya Martini, direttivo Orchestra Filarmonica e da Sergio Vitale, Marco Alibrando e Rosa Feola che hanno anche messo in evidenza l'impegno e il lavoro della compagine sannita.

Ed ecco il doppio cast in scena: FIGARO | Francesco Auriemma - Alfonso Michele Ciulla; ROSINA | Federica Foresta - Angela Schisano; IL CONTE DI ALMAVIVA | Francesco Tuppo- Eder Sandoval Guevara; DON BARTOLO | Gabriel Wernick - Hazar Mursitpinar; DON BASILIO | Carlo Feola - Nicola Ciancio; BERTA | Carmen Aurora Bocale - Enrica Musto; FIORELLO | Luca De Lorenzo.