Tommaso Paradiso al Festival Filosofico del Sannio L'incontro conclusivo del festival sul tema "libertà" e le premiazioni

Martedì 9 maggio 2023 alle ore 16,30 presso il Teatro San Marco, si terrà un incontro conclusivo del 9° Festival Filosofico del Sannio, ospite dell’evento sarà il cantautore Tommaso Paradiso.

“Libertà” è stato il tema sviluppato nell’ambito del Festival. “La libertà – evidenziano i promotori - è il cuore della democrazia, ma non esiste una libertà incondizionata, il poter fare tutto ciò che si vuole, perché essa è sempre vincolata alle leggi che regolano e ordinano la convivenza sociale. Libertà che si ottiene pienamente soltanto se ne godono anche gli altri. Perché si realizza insieme a quella degli altri. Non c’è libertà piena se gli altri ne sono privi. La libertà è un limite? In che termini possiamo definire la libertà nella società di oggi? Siamo liberi di agire o i nostri comportamenti sono condizionati? La libertà esiste o è un’illusione? Partendo da queste domande abbiamo cercato attraverso le lectio magistralis dei più importanti intellettuali sul piano nazionale e internazionale, che si sono alternati, di ritrovare le radici di questa parola e il suo significato nel campo della filosofia, delle scienze, della sociologia, della psicologia, del diritto, dell’arte, della musica, della danza. I relatori nelle loro lectio (dodici), hanno sviluppato il tema in tutti i suoi molteplici aspetti ,positivi e negativi, soddisfacendo i nostri interessi, le nostre curiosità, sciogliendo i nostri dubbi, e delineando i principi e i valori su cui basare la nostra libertà. Ma non abbiamo terminato di analizzare il concetto di libertà, la nostra ricerca continua. E’ nato il bisogno di parlare con un famoso cantautore con un cantautore fra i cantanti italiani di maggior successo, molto amato dai giovani , ma anche da un pubblico più adulto che apprezza le sue canzoni d’amore pop, attualizzate ai tempi moderni”.

Di qui il nuovo appuntamento: “Converseremo con il cantautore Tommaso Paradiso sul tema 'Filosofia, musica e libertà di pensiero'. Al termine ci sarà la premiazione dei ragazzi/e che sono risultati vincitori del concorso “Io filosofo/a” indetto nell’ambito del festival I ragazzi/e si sono cimentati a realizzare un saggio breve facendo riferimento ai contenuti essenziali e dei principali temi delle lectio magistralis (sei su 12) svolte nell’ambito del nono Festival Filosofico del Sannio, operando adeguati riferimenti personali”.

Oltre al cantautore Tommaso Paradiso partecipano il professor Riccardo Chiaradonna, Professore ordinario di Istituzioni di Storia della filosofia antica e medievale presso l’Università Roma Tre

Introduce e coordina la professoressa Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”.