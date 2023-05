Arte, storia ed enogastronomia: "Così il Teatro Vive" Per 'Domenica al museo' giornata ricca di eventi e tante famiglie in visita nell'area archeologica

Giornata tra arte, storia e cultura alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali. Così la giornata al Teatro Romano di Benevento per 'Domenica al Museo', l'iniziativa promossa ogni prima domenica del mese dal Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

“Il Teatro vive”, commenta Ferdinando Creta, già direttore dell'area archeologica, presentando il ricco programma della giornata con laboratori di danza e degustazioni a chilometro a zero a cura dei produttori di Campagna Amica della Coldiretti, attenzione inoltre ai più piccoli con i volontari dell'associazione 'Nati per leggere'.

“Domenica al museo è un format che sta funzionando – spiega Creta – e funziona sempre più per la capacità dei musei di essere accoglienti. Noi oggi offriamo al visitatore la possibilità di trascorre una giornata con tanti eventi”.

Turismo culturale in crescita

“Tante persone si stanno interessando al teatro, partecipando anche alle visite guidate”, evidenzia Creta che assicura: “Stiamo lavorando per la prossima stagione, per cui il teatro 'si sta rifacendo il look' con pulizie straordinarie e una serie di restauri. L'entrata principale sarà pronta per il 7 giugno, giornata del Premio Strega. Abbiamo completato la videosorveglianza e poi stiamo lavorando con le scuole, una serie di saggi di fine anno si svolgeranno nel teatro”. Ed ancora: “Il giorno 13 ci sarà la notte dei musei”.

Cultura ed enogastronomia

Come detto per l'occasione il Teatro ha accolto anche uno stand di Campagna Amica con la possibilità per i visitatori di scoprire anche le eccellenze enogastronomiche locali e la storia che ogni prodotto, a chilometro zero, ha da raccontare.

“Cibo e cultura sì è un binomio possibile”, commenta Rino Corbo presidente Campagna Amica di Benevento: “I prodotti enogastronomici hanno in sé la storia di un territorio, di un luogo e quale modo migliore per farle assaggiare se non portarle all'interno delle nostre opere d'arte”.