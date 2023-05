Diffondere l'opera lirica, ecco il progetto Cantico Il prossimo venerdì la presentazione a Benevento

E' in programma venerdì 26 maggio, alle ore 11.30, presso l’Auditorium San Vittorino di Benevento la presentazione del Progetto "Cantico”, che mira alla diffusione dell'opera lirica, classificatosi al primo posto del Bando Horizon 2020 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014/2020 – Area di Specializzazione Design, Creatività e Made in Italy del MIUR.

Alla presentazione interverranno: Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, Luigi Nicolais, Consigliere per le Politiche della Ricerca del Ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, Gerardo Canfora, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Giosuè Grassia, Direttore del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento, Giuseppe Di Giovambattista, R&D Manager Innovaway, Antonio Giacomini, Ceo Innovaway. Percorso esperienziale a cura di Pina Calzone, Innovaway - Responsabile Progetto Cantico.