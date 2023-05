Giornata internazionale musei: grande successo per Janua "Ponte tra città di Benevento e provincia"

Si è chiuso ieri, domenica 21 Maggio 2023, il lungo weekend di JANUA dedicato alla Giornata Internazionale dei Musei - “Musei. Benessere e Sostenibilità”, promossa da ICOM e con il Patrocinio del Comune di Benevento.

Tre giornate intense alla insegna della inclusione, della riscoperta e valorizzazione dei Beni Culturali materiali e immateriali. Per tali incontri, in soli tre giorni, JANUA ha ospitato oltre duecento ragazzi provenienti da Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Benevento e non solo.

All’ormai consolidato percorso guidato nel museo si sono affiancati momenti di approfondimento di notevole spessore che hanno lasciato spazio a nuovi “turismi possibili” e nuove collaborazioni. Ampio spazio alle scuole e ai giovani studenti all’interno di JANUA - Magistra Historiae, sala didattica del museo nata, come una sfida al concetto di sala convegni, quasi un anno fa e che ha dato nuovamente lustro a questo spazio.

Il 18 Maggio 2023 gli studenti del V Liceo Economico Sociale dell’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@, sotto la guida della dirigente Angela Maria Pelosi e delle docenti Elisabetta Scarinzi e Gabriella Bastone, hanno stupito tutti con il loro intervento sull’Art.9 della Costituzione e con la proposta di un viaggio insolito alla (ri)scoperta del nostro patrimonio attraverso la lettura di passi scelti che partendo dagli autori del Gran Tour sono arrivati alla vittoria dello scudetto del Napoli passando per le canzoni di Pino Daniele.

Il 20 Maggio 2023 è stata, invece, la volta degli studenti della 3 L del Liceo Linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore E. Fermi di Montesarchio. Sotto la guida della dirigente Pasqualina Luciano, del professore Mauro Cocozza e della professoressa Enza Biasco, hanno portato a termine il progetto PCTO “Tradurre le culture”. Una mattinata di lavori durante la quale oltre a presentare i risultati si è pianificato un nuovo percorso possibile alla scoperta della “Francia nascosta a Benevento”. Talleyrand, De Beer, S. Ilario di Poitiers, Isabella Morra solo alcuni dei personaggi ai quali si è pensato di dare voce per raccontare la nostra città in modo diverso.

“Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato e con i quali, in questi incontri, abbiamo potuto parlare di progettualità future. Ancora una volta la cooperativa IDEAS ha fatto da ponte tra la città di Benevento e la sua provincia. Un grazie all’Assessore al turismo Attilio Cappa con il quale si è parlato dell’importanza di intercettare i flussi turistici stranieri in città e all’Assessora alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini che condivide con noi l’obiettivo di Palazzo Paolo V come luogo di cultura. Janua è una realtà del territorio che parla sì di Janare da oltre sette anni ma che ha messo l’accento sull’importanza dell’antropologia, dei Beni Immateriali e della ricerca. Perché se è vero che non possiamo improvvisarci nel mondo della cultura è pur vero che dobbiamo trovare il tempo per studiare su fonti certe e accreditate”.