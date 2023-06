Il Museo del Sannio compie 150 anni: due incontri di studio Un ciclo d conversazioni per l'importante istituto culturale cittadino

Il ciclo di conversazioni al Museo del Sannio “raddoppia” con due appuntamenti in programma per il 15 e 16 giugno. A renderlo noto Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita.

L’iniziativa rientra nel progetto progetto “Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del Museo del Sannio.

Si parte giovedì prossimo, 15 giugno (ore 17), all’auditorium del Museo del Sannio con la professoressa Chiara M. Lambert, docente di Archeologia Cristiana a Medievale presso l’Università di Salerno, che terrà una relazione su “Le epigrafi dei principi e della nobiltà longobarda nelle collezioni museali di Benevento”.

Il 16 giugno, sempre presso l’auditorium del Museo del Sannio, toccherà alla professoressa Silvana Rapuano, docente di Archeologia Cristiana a e Medievale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che relazionerà su “Archeologia e storia di un monastero medievale di Benevento: Sant’Ilario a Port’Aurea”.

In entrambi gli appuntamenti l’introduzione toccherà al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi mentre a coordinare i lavori sarà il professor Marcello Rotili.