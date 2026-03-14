Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro, Mastella interessa assessore Serluca "Da assessore Serluca massima disponibilità a seguire i dossier"

"Su richiesta del presidente della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro Pasquale Di Meo ho chiesto e ricevuto dall'assessore all'agricoltura Serluca i seguenti ragguagli in merito ai finanziamenti regionali in essere per l'Ente". Ad annunciarlo il sindaco di Benevento e segretario nazionale NdC Clemente Mastella.

"Progetto presentato il 2 marzo 2026 in istruttoria avanzata, già analizzati dall’assistenza tecnica e nella prossima settimana dovrebbe essere chiusa l’istruttoria per l’ammissione a cui seguono se l’istruttoria è positiva alcuni adempimenti che di solito portano all’ammissione in 15 giorni - spiega ancora Mastella -. Quando saranno disponibili i fondi di Bilancio per il quale si attende la definitiva approvazione e poi quella del Gestionale, si potrà erogare l’anticipazione del 20% circa 1.600.000 euro. Se come riteniamo l’ente ha anche i lavori in fase avanzata potrà anche emettere un SAL pari a circa il 60% dell’importo con erogazione complessiva di oltre 4,5 Ml di euro, appena terminata la relativa istruttoria. Anni pregressi (2018, 2020 e 2021): In attesa sempre dei fondi di bilancio in quanto si tratta di annualità al momento prive di finanziamento. All’esito delle istruttorie e dell’avvenuto finanziamento si potranno erogare complessivamente circa 700mila euro. In Regione è in programma, nei prossimi giorni, un vertice tra l'assessore regionale Maria Carmela Serluca, il consigliere regionale Pellegrino Mastella, le strutture tecniche regionali e delegazioni delle Comunità montane sannite per analizzare i dossier riguardanti gli Enti".