Strega, niente cali di concentrazione La squadra giallorossa è concentrata sul suo obiettivo e nessuno può distoglierla

Per azzardare un pronostico nella sfida tra Benevento e Foggia questa volta non servirebbe neanche andare a sbirciare le posizioni di classifica. Basterebbe forse la “tabella relativa alla forma” per rendersi conto del momento positivo vissuto dalla strega contrapposto a quello terribile dei satanelli: il Benevento si impettisce per i suoi 16 risultati utili di fila, con 14 vittorie e due pareggi. Il Foggia non può che rabbrividire di fronte alle 9 sconfitte consecutive. I “quotisti” delle vari agenzie di scommessa di questo tengono conto nei loro pronostici e allora nessuno deve meravigliarsi di trovare nelle quote della serie C l'1.16 abbinato alla vittoria giallorossa contro il 13.00 per quella dei rossoneri. Come dire che chi azzeccasse un risultato a sorpresa con una vittoria dei satanelli incasserebbe ben 13 volta la posta giocata. Anche il pareggio non è male, dato a 6.20.

Lasciamo perdere le scommesse, che rievocano anche momenti poco esaltanti in casa giallorossa, anche perchè la concentrazione della squadra di Floro Flores è talmente alta che qualunque altra considerazione verrebbe letta come un tentativo di sviare dalla realtà.

Il Benevento deve svuotare la mente da tutto quello che può circondare questa partita: i guai del Foggia, la presenza sulla panchina dei rossoneri dell'ex Michele Pazienza, l'esigenza dei satanelli di dover fare punti per evitare quell'ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta.

Il Benevento non avrà condizionamenti di sorta: questa settimana si andrà in campo allo stesso orario del Catania. Si gioca in contemporanea. I giallorossi al Vigorito col Foggia, gli etnei al “D'Angelo” di Altamura. L'obiettivo minimo di partenza è quello di fare lo stesso risultato dei rivali e di mantenere inalterato il vantaggio in classifica. Ma con una partita in meno da giocare. Non bisogna farsi prendere dalla fretta di chiudere i conti, benchè l'obiettivo da centrare sia proprio quello. A sette giornate dalla fine rimangono in palio 21 punti. Al Benevento ne bastano appena 9 per raggiungere quota 82, lì dove il Catania potrebbe arrivare solo vincendole tutte (61+21). Ricordiamo che a parità di punti e degli esiti degli scontri diretti (0-1, 2-1) andrebbe in B chi ha la migliore differenza reti. E quella attuale del Benevento (+46) e nettamente superiore a quella degli etnei (+30).

BENE VENTO 73 CATA NIA 61

15 marzo Benevento-Foggia Altamura-Catania

23 marzo Monopoli-Benevento Catania-Casarano

29 marzo Benevento-Cosenza Latina-Catania

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania