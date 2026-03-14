Toscano prima di Altamura: "Dobbiamo giocare come se fosse da dentro o fuori" Il tecnico catanese sembra voler già preparare i play off

Mimmo Toscano ha parlato prima della partenza per la trasferta di Altamura: “Nella settimana appena trascorsa si è lavorato con grande applicazione e concentrazione, perchè i ragazzi possiedono una cultura del lavoro alta e sanno che solo attraverso il lavoro si può crescere e migliorare e lo stanno facendo”. L'avversario si chiama Altamura, la squadra allenata da Devis Mangia: “Andiamo ad affrontare una squadra giovane e dinamica, noi dobbiamo crescere nelle cose in cui dobbiamo migliorare. Forte e Rolfini non ci sono, non sappiamo quando saranno disponibili. Gli altri li abbiamo recuperati soprattutto nella continuità del lavoro: Ponsi, Di Noia e Caturano (oltre a Quaini che rientra dalla squalifica). Il nostro obiettivo è crescere nella condizione, nella consapevolezza e nella fiducia”.

Non è la consueta conferenza stampa, Toscano rilascia le dichiarazioni attraverso i canali ufficiali rosso-azzurri. Spiega anche la logistica: “Partiamo questa mattina per Altamura e faremo la rifinitura là”. Poi si sofferma sulla sfida coi pugliesi: “Queste partite vanno affrontate con la testa da dentro o fuori, per creare quella resistenza mentale che ti può servire nel futuro. Bisogna crescere dal punto di vista della condizione e mettere tutto l'organico allo stesso livello per arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto”.