Lega Sannio, Teresa Ciarlo responsabile provinciale Dipartimento Donne Parisi: intendiamo rafforzare la presenza e il ruolo delle donne all’interno della Lega

Il Commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi ha nominato la responsabile provinciale del Dipartimento Donne del partito. A guidare il coordinamento femminile della Lega in provincia di Benevento, fino alla celebrazione del prossimo congresso, sarà Teresa Ciarlo.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno politico e territoriale di Ciarlo, già candidata alle elezioni regionali, che negli anni ha portato avanti con determinazione l’attività del partito sul territorio sannita.

“Con questa nomina – si legge nella comunicazione del partito – intendiamo rafforzare la presenza e il ruolo delle donne all’interno della Lega nella provincia di Benevento, valorizzando competenze, partecipazione e radicamento sul territorio”.

Nel suo nuovo incarico, Teresa Ciarlo avrà il compito di coordinare le attività del Dipartimento Donne, promuovere iniziative politiche e sociali dedicate al mondo femminile e contribuire al rafforzamento dell’organizzazione del partito in vista delle prossime sfide politiche e del congresso provinciale.

“Sono onorata per la fiducia ricevuta – ha dichiarato Ciarlo – e pronta a lavorare con abnegazione gomito a gomito con il Commissario Domenico Parisi, al quale va il mio convinto plauso per ciò che sta dando al partito in termini di rinnovato slancio su scala locale e di una più capillare presenza. Il mio particolare obiettivo è quello di dare voce alle donne del nostro territorio, valorizzando il loro contributo nella vita politica e amministrativa della provincia di Benevento”.

La nomina si inserisce nel percorso di riorganizzazione e consolidamento della Lega nel Sannio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito e il coinvolgimento di nuove energie in vista dei prossimi appuntamenti politici.

