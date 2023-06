Benevento Città Spettacolo: dal 25 al 30 agosto MetamorfoSincroniche è il tema scelto per questa nuova edizione

Il direttore, Renato Giordano, è lieto di annunciare che la 44^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” si terrà dal 25 al 30 agosto 2023. MetamorfoSincroniche è il tema scelto per questa nuova edizione.

Il logo è realizzato da Paola Serino, che spiega così ispirazione e forme delle nuove immagini che rappresenteranno la 44^ edizione del Festival:

“Siamo in contemporanea trasformazione, in metamorfosi sincronica, connessi tra noi in un modo tale che l'uno influisca sull'altro. La prova di un legame invisibile tra macrocosmo e microcosmo, tra l’infinito e il finito. Siamo armonia. Siamo bellezza aurea e divina”.

Il Cartellone di “Benevento Città Spettacolo” sarà presentato nel corso della conferenza stampa che si terrà prossimamente.