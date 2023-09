Gli Ice-Angels 32 tornano con il nuovo singolo "Glicemico" La band sannita annuncia una serie di inediti per i prossimi mesi

Gli Ice-Angels 32 tornano con il nuovo singolo “Glicemico” in uscita oggi 18 settembre.

La band sannita, formata da Antonio Luciano (chitarra e voce) e Gianluigi Clemente (basso), dopo un anno trascorso in studio, presenta il primo singolo di una nuova serie di inediti in uscita tra il 2023 e il 2024.

“Glicemico” è un brano che racconta di quanto si possa essere smielati in una relazione estiva al punto da diventare troppo dolci, quindi glicemici. E' ispirato ad un rapporto simile a quello che vi è tra Otis e Maeve nella serie Netflix Sex Education: lui è innamorato perso di lei e non lo nasconde; lei non lo dà a vedere in pubblico ma in fondo ricambia il sentimento.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Marco Borsatti (tra i sound engineers più importanti del panorama discografico italiano) e il videoclip, girato ad Arezzo, è stato diretto da Nicholas Baldini (Alfa e Shade tra i suoi lavori). Le batterie sono state registrate da Charlie Amendola. Glicemico è prodotto e distribuito dall’etichetta indipendente Fine Studios.