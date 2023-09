Giornate Europee del Patrimonio, laboratorio didattico nel Chiostro di S. Sofia Il 23 e 24 settembre nei musei e nei luoghi della cultura italiani

La Provincia di Benevento, attraverso il progetto ‘Pulvinando’ di Sannio Europa, parteciperà con un proprio laboratorio didattico nel Chiostro di Santa Sofia alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa”.

Ad annunciarlo sono il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi e Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di “Sannio Europa”. Nella due giorni, in programma dal 23 al 24 settembre, saranno infatti organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema “Patrimonio Invita” visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie.

"I musei che sono un patrimonio storico culturale diventano quindi luoghi di informazioni alle nuove generazioni tenendo conto dei diversi contesti territoriali, tradizioni ed esperienze locali che hanno contribuito alla creazione del nostro patrimonio culturale. Il Museo del Sannio di Benevento, che raccoglie testimonianze storiche di tutte le epoche riguardanti la provincia di Benevento, in occasione di queste giornate organizzerà un’attività/gioco (ore 16) volta alla conoscenza dello straordinario Chiostro di Santa Sofia di Benevento che è parte del Museo ed è inserito (da giugno 2011) nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Questo gioco che si svolgerà nel chiostro, catapulterà i ragazzi in un epoca lontana dove un principe longobardo fece di Benevento il suo ducato, in un percorso numerato ad ostacoli porterà i ragazzi alla scoperta ed al significato delle 47 opere presenti sui capitelli e sui pulvini".