Rete museale di Benevento con Musei Kids al B.Itu.S di Pompei "Importante occasione di promozione del nostro patrimonio per il turismo scolastico"

“La rete museale della provincia di Benevento e, in particolare, il brand dei Musei Kids con i suoi laboratori didattici saranno presenti domani, 28 settembre, insieme al Comune di Benevento, nello stand della Regione Campania al ‘B.ITU.S. - Borsa internazionale del turismo scolastico e della didattica fuori dalla classe’ presso il Parco archeologico di Pompei”.

Ad annunciarlo sono il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Nino Lombardi, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale) i quali evidenziano “l’importante occasione di promozione in ambito internazionale del nostro ricco patrimonio culturale rivolgendosi, in questo contesto, soprattutto al turismo scolastico in costante crescita a Benevento”.

“Sannio Europa”, con i suoi operatori, avrà dunque la possibilità di mettere in contatto la domanda, anche internazionale, composta da tour operator, agenzie viaggi e operatori del settore, e l’offerta, e di far conoscere agli studenti, insegnanti, direttori didattici degli istituti scolastici gli attrattori culturali della provincia di Benevento.