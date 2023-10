Luca Aquino: il tour riparte dalla Giordania Il trombettista riprende dal sito di Petra

Dopo la pausa di settembre, il trombettista Luca Aquino riprende il tour partendo da luoghi a lui noti e cari, ovvero la Giordania e il sito archeologico Unesco di Petra, dove registrò nel 2015 l'album che porta il nome della meravigliosa località intagliata nella roccia. Ricordiamo che prima di Aquino, solo Pavarotti era riuscito a registrare e portare musica nel famigerato sito del deserto di Wadi Rum. Aquino andrà in Giordania insieme al Mauro Sigura quartet per poi volare in Germania con Emiliano D'Auria e successivamente in Iran, in duo insieme al talentuoso fisarmonicista Natalino Marchetti. Maastricht, Trento, Varsavia, Gliwice, Nevers, Palermo, Messina, Goteborg, Stoccolma, Riga le altre tappe, mentre il 9 novembre registrerà dal vivo a Roma, durante un concerto alla Casa del Jazz, il suo nuovo album discografico. A dicembre poi il jazzista si dedicherà alla tredicesima edizione della rassegna musicale “ iverberi”, di cui è direttore artistico, che verrà proposta, per la prima volta nel periodo natalizio e non in estate, a Castelpoto, Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, San Nazzaro, San Martino Sannita e Pietraroja.