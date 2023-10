Il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento a Piano City Napoli Omaggio a Sergej Rachmaninov per i 150 anni dalla nascita del compositore russo

Domenica 15 ottobre, nell’ambito della kermesse pianistica partenopea, presso la sede museale di Gallerie d’Italia, nella centralissima via Toledo, un folto gruppo di pianisti allievi dell’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita ha dato vita ad uno dei temi portanti del Festival Piano City, ovvero un omaggio a Sergej Rachmaninov per i 150 anni dalla nascita del compositore russo. Il programma ha proposto i diversi generi musicali per i quali Rachmaninov ci ha lasciato i suoi capolavori pianistici: Preludi, Studi, Etude-Tableaux, Momenti Musicali.

Gli studenti Nicola Meola, Giancarlo Semprebuono, Leonardo Campagna, Mario Del Vecchio, Alessandro Salafia, Angela De Lucia, Giuseppe Cirillo, Armando Mandato, Antonietta Borzillo, Tommaso Colangelo, Giuseppe Landolfo, Gioia Masiello, Vito Pio Archidiacono, appartenenti alle classi di pianoforte dei Maestri Tina Babuscio, Maria Cristina Costanzo, Luca Delle Donne, Francesco D’Ovidio, Rosalba Novelli, Paolo Vergari hanno magistralmente interpretato le suggestive pagine della letteratura pianistica dell’autore russo, incantando il pubblico per bravura tecnica e capacità espressive. Dunque una bellissima affermazione per la scuola pianistica dell’Ateneo musicale beneventano, che continua a formare tantissimi studenti talentuosi.