Finalisti Premio Strega Ragazze e Ragazzi, l'annuncio a Benevento Il 6 novembre al Teatro Comunale di Benevento

Per la prima volta a Benevento, saranno proclamate le terne finaliste al Premio Strega Ragazze e Ragazzi, promosso da Fondazione Bellonci e Strega Alberti, organizzatori del Premio Strega. E' quanto annunciano il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini.

L’appuntamento si terrà lunedì 6 novembre, ore 11, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” con la partecipazione degli alunni delle scuole della città. Nel corso dell’evento interverranno: Mario Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura – Biblioteca; Andrea D’Angelo, vicepresidente Strega Alberti; Stefano Petrocchi, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci; Amalia Maria Amendola, Centro per il libro e la lettura e Lorena De Vita, BPER Banca, con Alessandro Barbaglia, Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021, categoria 8+, Nadia Terranova, Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022, categoria 8+.

I finalisti concorreranno al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2023 (categorie 6+, 8+, 11+), i cui vincitori saranno proclama: il 7 dicembre, ore 14:00, presso l’Auditorium della Nuvola - Più Libri Più Liberi, fiera della piccola e media editoria.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Sistema della Formazione Italiana nel Mondo, BPER Banca e IBS.it.