Spazio espositivo del Comune di Benevento alla Borsa del Turismo a Paestum Delegazione guidata dall'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini e al Turismo Cappa

Il Comune di Benevento partecipa con uno spazio espositivo, all'interno dello stand della Regione Campania, alla 25esima edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico, iniziata ieri e in corso fino al 5 novembre a Paestum.

Ieri a Paestum la delegazione di Palazzo Mosti è stata guidata dagli assessori Attilio Cappa (Turismo) e Antonella Tartaglia Polcini (Cultura).

"Con 160 espositori, 150 panel e 150 giornalisti accreditati da tutto il mondo, quest'appuntamento - spiega l'assessore al Turismo Attilio Cappa - è uno dei più prestigiosi nell'ambito della promozione turistica e il punto informativo della nostra città ha raccolto un ottimo successo, suscitando l'interesse e la curiosità di esperti e semplici visitatori.

Insieme all'assessore Tartaglia Polcini, abbiamo partecipato, in rappresentanza del sindaco Mastella, alla conferenza sui siti archeologici Unesco in Campania. Dalla candidatura della Via Appia al patrimonio Unesco al processo in corso per il riconoscimento dello status museale alla Sezione egizia dell'Arcos, l'Amministrazione è impegnata in un'attività di potenziamento della straordinaria offerta di bellezza di cui dispone la città e che promuoveremo con determinazione anche attraverso nuove iniziative di city-marketing, come il portale sul turismo che a breve sarà pienamente operativo", conclude Cappa.